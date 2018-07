Les Obama se déhanchent au son de Beyoncé et Jay-Z

Les Obama ont apporté un divertissement supplémentaire, lors d'un spectacle de Beyoncé et Jay-Z.

Lors du passage de la tournée On the Run II dans la ville de Landover, dans l'État du Maryland, l'ex-président américain et son épouse se sont levés de leur siège pour se déhancher au son de la musique.

Leurs gestes ne sont évidemment pas passés inaperçus.