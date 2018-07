Trump dit avoir discuté «Fake News» avec le patron du New York Times

Le patron du New York Times a affirmé dimanche avoir prévenu le président Donald Trump, qu'il a rencontré il y a une dizaine de jours à la Maison-Blanche, que son discours contre les médias était « dangereux et nuisible ».

« J'ai dit au président directement que je pensais que son discours n'était pas seulement facteur de division mais était de plus en plus dangereux », a indiqué A.G. Sulzberger dans un communiqué confirmant cette rencontre tenue le 20 juillet à la demande de la Maison-Blanche.

« Je l'ai imploré de revenir sur ses vastes attaques contre le journalisme, que je pense être dangereuses et nuisibles pour notre pays », a ajouté M. Sulzberger.

M. Trump avait tweeté sur cet entretien plus tôt dimanche, évoquant « une très bonne et intéressante rencontre ».

« Avons passé beaucoup de temps à parler des vastes quantités de Fake News qui sont publiées par les médias et comment ces Fake News se sont métamorphosées en une phrase, "Ennemi du peuple". Triste! », avait-il ajouté, sans fournir d'autres détails.

Les médias généralistes dans leur ensemble, qu'il appelle régulièrement « Fake News Media » (les médias des fausses informations) lorsqu'ils ne lui sont pas favorables, sont attaqués sans relâche par le président y compris le New York Times.

Le journal, l'un des plus prestigieux des États-Unis, a expliqué dans un communiqué que M. Sulzberger et James Bennet, responsable de la page éditoriale du NYT, s'étaient rendus à la Maison-Blanche pour ce qui devait être une rencontre confidentielle.

« Mais avec le tweet de M. Trump ce matin, la rencontre a été placée dans le domaine public, donc A.G. a décidé de répondre à la description de leur conversation, d'après ses notes et celles de James », a précisé le NYT.

« Mon objectif principal en acceptant cette rencontre était de soulever mes inquiétudes au sujet de la rhétorique anti-presse extrêmement troublante du président », a expliqué celui qui a succédé début 2018 à son père Arthur Ochs Sulzberger comme directeur de la publication du NYT.

« Je lui ai dit que bien que l'expression "Fake News" soit fausse et nuisible, j'étais beaucoup plus préoccupé par sa qualification des journalistes d » » ennemis du peuple » », a-t-il rapporté.

« Je l'ai prévenu que ce langage incendiaire contribuait à une augmentation des menaces contre les journalistes et allait inciter à la violence », a poursuivi Arthur Gregg (AG) Sulzberger, 37 ans, précisant avoir également insisté sur le fait que « c'est particulièrement vrai à l'étranger ».

« La rhétorique du président est utilisée par certains régimes pour justifier des répressions d'ampleur contre les journalistes », a-t-il dénoncé. « Je l'ai prévenu que cela mettait des vies en danger, que cela nuisait aux idéaux démocratiques de notre nation et que cela affectait l'un des plus grands domaines d'influence de notre pays: l'engagement pour la liberté d'expression et la liberté de la presse ».