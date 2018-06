Enquête Clinton: Comey fautif, mais impartial, dit un rapport

L'inspecteur général Horowitz dirige un organe indépendant traquant d'éventuels abus au sein du département de la Justice et des agences en dépendant, censées être apolitiques.

M. Comey, que M. Trump a limogé en mai 2017 et qui s'est montré depuis très critique du président, est épinglé dans ce rapport pour avoir pris des libertés avec les procédures en vigueur à la tête de la police fédérale américaine.

Couple anti-Trump

Or son rapport confirme la teneur d'échanges entre deux agents du FBI, par ailleurs amants, ayant travaillé sous les ordres de M. Comey et ensuite pour le procureur spécial Robert Mueller, chargé de l'enquête sur une éventuelle collusion entre la Russie et des collaborateurs de campagne de M. Trump.

Ces deux fonctionnaires, la juriste Lisa Page et l'enquêteur Peter Strzok ont, selon l'inspecteur général, montré une «volonté d'agir officiellement pour affecter» les chances de M. Trump d'être élu président.

Trump «ne va jamais devenir président, n'est-ce-pas?», avait demandé dans un courriel Mme Page.

«Non. Sûrement pas. Nous l'en empêcherons», avait répondu M. Strzok.

Le rapport «confirme les soupçons du président sur la conduite de M. Comey et les préjugés de certains membres du FBI», a commenté Sarah Huckabee Sanders, la porte-parole de la Maison-Blanche.

M. Horowitz examine en profondeur certains actes d'enquête cruciaux de James Comey qui, en 2016, a tour à tour été accusé d'avoir favorisé Mme Clinton, puis M. Trump, dans leur course rivale à la Maison-Blanche.

Dans une conférence de presse surprise en juillet 2016, M. Comey avait recommandé de ne pas poursuivre Mme Clinton sur ses courriels envoyés avec un serveur privé, tout en notant que l'ex-secrétaire d'État avait fait preuve d'une «extrême négligence».