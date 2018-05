Trump demande à la Chine de mieux contrôler sa frontière avec la Corée du Nord

« La Chine doit continuer à être forte et étanche sur la frontière avec la Corée du Nord jusqu'à ce qu'un accord soit conclu », a écrit le président américain, faisant allusion à l'accord de dénucléarisation qu'il espère conclure avec Kim Jong Un, lors d'un sommet historique qui doit théoriquement se tenir le 12 juin à Singapour.

« J'entends dire que la frontière est devenue bien plus poreuse récemment et que plus de choses ont réussi à passer à l'intérieur. Je veux que cela se produise, et je veux que la Corée du Nord rencontre un GRAND succès, mais seulement après la signature ! », a poursuivi le président, qui estime que c'est sa politique d'extrême fermeté et notamment l'impact des sanctions économiques contre Pyongyang qui a forcé Kim Jong Un à proposer de négocier avec lui.