La candidate à la tête de la CIA promet de ne plus recourir à la torture

Âgé de 61 ans - celle qui a passé 33 ans au sein de l'agence basée à Langley (Virginie) et deviendrait la première femme à la diriger - a créé la polémique pour avoir dirigé pendant au moins une partie de l'année 2002 une prison secrète de la CIA en Thaïlande, où les détenus suspectés d'appartenir à Al-Qaïda étaient fréquemment torturés.

«Je peux vous assurer de mon engagement personnel et sans réserve, que sous ma direction la CIA ne reprendra pas un tel programme de détention et d'interrogatoire», a-t-elle affirmé devant la commission sénatoriale du renseignement, chargée de valider sa candidature.

Ces séances incluaient des simulacres de noyade («waterboarding»), une technique illégale selon le code militaire, mais qui figurait parmi celles «autorisées par les plus hautes autorités judiciaires et aussi par le président» George W. Bush.

Elles ont été définitivement bannies par son successeur Barack Obama.

«Mon code moral est solide. Je ne permettrais pas à la CIA de poursuivre des activités que j'estimerais immorales, même si elles étaient techniquement légales», a-t-elle répondu à un sénateur qui lui demandait si elle obéirait à un ordre du président dans ce sens.

Elle a toutefois défendu ce programme, assurant qu'il avait fourni «des informations de valeur» pour empêcher d'autres attentats.

Après le 11-Septembre, «nous étions chargés de nous assurer que le pays ne soit plus attaqué», a-t-elle souligné. «Mes collègues et moi au sein de l'antiterrorisme avons travaillé aussi dur que possible avec les outils à notre disposition pour nous assurer que notre mission serait couronnée de succès».

Elle a également défendu la décision de détruire une centaine de cassettes vidéo d'interrogatoires poussés d'un suspect, en raison des risques pour la sécurité des agents qui pouvaient être identifiés sur les images.

«Bien élevée»

Gina Haspel bénéficie du soutien de Donald Trump et d'une partie de la commission.

«Ma très respectée candidate pour diriger la CIA est saluée, car elle a été et sera toujours DURE CONTRE LE TERRORISME!», avait tweeté mardi le président américain.

Donald Trump a affirmé être favorable à titre personnel à la torture, tout en conditionnant un éventuel changement de la loi à un avis de son ministre de la Défense, Jim Mattis, qui y est opposé.

«Je pense que la torture ne marche pas», a souligné Mme Haspel, assurant qu'elle ne soutiendrait pas un changement de législation.

Mais certains membres démocrates se sont dits sceptiques sur la capacité de Mme Haspel d'accomplir sa mission en toute indépendance.

La session, plusieurs fois interrompue par des opposants à sa nomination, devait se poursuivre à huis clos dans l'après-midi pour évoquer des dossiers classifiés.

La décision de la commission pourrait être annoncée la semaine prochaine. Le Sénat, où les républicains disposent d'une courte majorité (51 contre 49), doit également se prononcer probablement d'ici fin mai.

Vêtue d'un ensemble beige, les cheveux bruns jusqu'aux épaules, Mme Haspel a dévoilé quelques détails de sa carrière au sein de services clandestins de la CIA, qu'elle dit connaître «sur le bout des doigts».

Elle a ainsi dit avoir «excellé à trouver des informations confidentielles obtenues de la main à la main, dans des cachettes ou par des rencontres dans des rues sombres de capitales du tiers-monde».

«Mes parents m'ont bien élevée, je sais faire la différence entre le bien et le mal», a-t-elle souligné, se présentant comme la fille d'un militaire de l'US Air Force née dans le Kentucky (sud) et issue de la classe moyenne américaine. Elle a suivi son père déployé à l'étranger avant d'intégrer l'agence en janvier 1985.

Officier traitant en Afrique et chef de poste en Europe et en Asie, elle a aussi travaillé au centre antiterroriste de l'Agence, qu'elle rejoint le 11 septembre 2001, alors que plusieurs attentats à New York et Washington faisaient près de 3000 morts.

Onze ans plus tard, elle a été nommée directrice adjointe des opérations clandestines mondiales, puis directrice-adjointe de la CIA en 2017. Elle doit succéder à Mike Pompeo nommé secrétaire d'État.