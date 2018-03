Trump défend bec et ongles son échange controversé avec Poutine

> Réagissez sur le blogue de Richard Hétu

Si le compte-rendu diffusé par la Maison-Blanche d'un appel avec Emmanuel Macron évoque la nécessité de réclamer des comptes à la Russie sur l'empoisonnement de l'ex-espion Sergueï Skripal, Donald Trump a opté lui, sur Twitter, pour une tonalité complètement différente.

Dans un double-tweet d'où transpire son exaspération, il ne mentionne à aucun moment cette affaire sensible sur laquelle Londres - proche allié de Washington s'il en est - est monté en première ligne, mais insiste sur le fait que de bonne relations avec Moscou peuvent être fructueuses sur nombre de dossiers internationaux.

Soulignant que son prédécesseur démocrate Barack Obama avait, lui aussi, appelé M. Poutine après sa réélection (en 2012), M. Trump accuse les «médias fake news» de vouloir le pousser à «fustiger» M. Poutine.

«Ils ont tort! Bien s'entendre avec la Russie (et d'autres) est une bonne chose, pas une mauvaise chose», lance-t-il. «Ils peuvent nous aider à résoudre des problèmes avec la Corée du Nord, la Syrie, l'Ukraine, le groupe État islamique, l'Iran, et même la course aux armements à venir», ajoute-t-il.

Et le 45e président des États-Unis d'affirmer que ses prédécesseurs républicains comme démocrates - Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama - ont aussi essayé de s'entendre avec Vladimir Poutine mais qu'ils ont manqué d'intelligence, d'énergie ou n'ont pas trouvé «l'alchimie».