Écrasement d'hélicoptère à New York: au moins deux morts et un survivant

Audrey Ruel-Manseau

La Presse La Presse Suivre @aruelmanseau Un hélicoptère transportant des touristes s'est écrasé, dimanche, en fin de journée, dans l'East River, à New York. Au moins deux personnes sont mortes et une autre a survécu, selon un premier bilan des autorités fait en soirée. Six personnes étaient à bord.

La Garde côtière américaine a confirmé que six personnes se trouvaient à bord de l'hélicoptère appartenant à la société de tourisme Liberty et qu'une personne avait été sauvée par un remorqueur, alors que cinq autres avaient été «récupérées» par la police et les pompiers dans une condition «inconnue». Peu après, les autorités ont expliqué dans une conférence de presse que le pilote - qui avait envoyé un appel S.O.S. peu avant l'écrasement - avait réussi à sortir lui-même de l'hélicoptère et que sa vie était hors de danger. Cinq autres personnes ont été extirpées de l'appareil; deux ne présentaient plus de signes vitaux et trois autres étaient dans un état critique. L'hélicoptère a coulé dans 50 pieds d'eau dont la température avoisine les 5°C. Les passagers étaient solidement attachés dans des harnais.

Agrandir Un utilisateur de Twitter a partagé une photo de l'écrasement de l'hélicoptère. REUTERS