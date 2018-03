Le nord-est des États-Unis sous la neige, des milliers de vols annulés

Près de 550 vols - soit près de 42% du total prévu - au départ ou à l'arrivée de l'aéroport international de JFK avaient été annulés vers 19h00, 700 vols - soit 55% - pour l'aéroport international de Newark, et 700 également (60%) pour l'aéroport de LaGuardia, qui relie essentiellement des destinations américaines, selon le site de suivi des vols FlightAware.

Les aéroports de Boston et Philadelphie étaient aussi affectés, avec des taux d'annulation entre 20 et 30%.

L'intensité des chutes de neige, accompagnées parfois de coups de tonnerre et d'éclairs, variaient énormément d'une région à l'autre.

Quelques centimètres seulement étaient tombés en fin de journée à JFK, mais jusqu'à 30 centimètres de neige étaient tombés au total dans d'autres quartiers plus centraux de New York, et jusqu'à 50 centimètres dans les régions plus rurales des États de New York, du New Jersey et du Connecticut, a indiqué le National Weather Service (NWS), la météo nationale, qui avait revu à la hausse à la mi-journée l'enneigement attendu.

Les températures étaient relativement douces (+2 degrés Celsius à New York) et le NWS prévoyait avant tout «de la neige lourde et mouillée, avec des bourrasques et des inondations sur les côtes».

En soirée, le brouillard et des «conditions proches d'un blizzard», avec des bourrasques atteignant 55 km/h, rendaient les déplacements dans de nombreuses régions proches de la capitale financière américaine «très difficiles sinon impossibles», selon la météo nationale.