Tuerie de Floride: des élèves pris pour cible par la droite dure

> Réagissez sur le blogue de Richard Hétu

Preuve de la polarisation du débat politique et du phénomène des «fake news», ces élèves avaient à peine pris la parole ce week-end pour dénoncer l'inaction des politiciens face à la multiplication des fusillades et critiquant Donald Trump pour n'offrir que «ses pensées et ses prières», que les premières critiques apparaissaient sur certains sites de l'alt-right et les réseaux sociaux.

En première ligne, les sites extrémistes Infowars ou The Gateway Pundit, prompts à relayer les théories du complot, y compris celles qui perdurent autour du massacre contre l'école primaire de Sandy Hook qui a fait 26 morts en 2012.

The Gateway Pundit dénonçait notamment des élèves «utilisés comme outils politiques par l'extrême gauche pour faire avancer sa rhétorique anti-conservatrice et anti-armes», prêts à empêcher «systématiquement» les élèves pro-Trump de s'exprimer devant les médias.

Et le site d'accuser les organisatrices de la «Marche des femmes», qui ont annoncé soutenir la manifestation annoncée par les élèves à Washington le 24 mars, de manipuler ces derniers et de «tirer les ficelles».

David Hogg, l'un des élèves à la pointe du mouvement et journaliste en herbe, et Emma Gonzalez, qui a prononcé samedi un vibrant discours devant les caméras contre les responsables politiques américains, Donald Trump compris, touchant des fonds de la puissante National Rifle Association, étaient particulièrement visés.

Le site Infowars les accusait d'avoir été «entraînés» par CNN, média honni de la droite dure, tellement bons devant les caméras qu'ils auraient été choisis pour jouer les «acteurs de crise» au service d'une cause progressiste.