Donald Trump se dit «totalement opposé aux violences conjugales»

«Je suis totalement opposé aux violences domestiques quelles qu'elles soient, tout le monde sait ça et il ne faudrait pas avoir à le répéter», a déclaré le président américain devant des reporters.

Violences conjugales: la Chambre veut des réponses de la Maison-Blanche

Une commission parlementaire américaine a ouvert une enquête sur le contrôle de sécurité subi à son embauche par le secrétaire du personnel de la Maison-Blanche, accusé de violences conjugales, a annoncé mercredi son président, le républicain Trey Gowdy.

Rob Porter, contraint de démissionner de son poste la semaine dernière, a travaillé aux côtés de Donald Trump pendant plus d'un an, sans avoir obtenu une habilitation de sécurité complète. Il bénéficiait seulement d'une habilitation provisoire.

«La commission se penche sur les politiques et les procédures par lesquelles les habilitations de sécurité provisoires sont examinées et attribuées par l'exécutif et dans quelle mesure l'habilitation de sécurité délivrée à (Rob) Porter correspondait à ces politiques», a écrit Trey Gowdy dans une lettre adressée au secrétaire de la Maison-Blanche John Kelly.

Le président de la commission de Contrôle de la Chambre a également écrit à Christopher Wray, le directeur du FBI, pour demander des réponses à ce scandale qui plonge la Maison-Blanche dans l'embarras et met la pression sur son secrétaire général, John Kelly.

La police fédérale était en effet au courant des accusations de violences conjugales à l'encontre de Rob Porter mais a affirmé avoir transmis à l'exécutif un rapport complet sur Rob Porter en juillet.

Le FBI avait interrogé deux ex-femmes de Rob Porter, ses accusatrices, dans le cadre de ses vérifications de sécurité.

«Je vais diriger mes questions au FBI et je m'attends à ce qu'ils répondent. Et s'ils n'y répondent pas, alors ils auront besoin de me donner une vraie bonne raison» a martelé Trey Gowdy, interviewé mercredi par la chaîne CNN.