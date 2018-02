Perpétuité et zéro regret pour l'auteur de l'attentat de Manhattan

«Il n'y a rien qui puisse justifier autre chose qu'une peine de prison à vie», a déclaré le juge Richard Berman à l'issue d'une audience de plus de trois heures au tribunal fédéral de Manhattan.

Un jury populaire avait jugé mi-octobre Rahimi coupable de huit chefs d'accusation, dont utilisation d'une arme de destruction massive et placement d'une bombe dans un lieu public.

L'enquête avait établi que Rahimi avait commencé la journée du 17 septembre 2016 en déposant une bombe dans le New Jersey, qui devait exploser au départ d'une course à pied. Mais la course a été retardée et la bombe n'a fait aucun dégât.

Il est ensuite allé à New York poser deux bombes artisanales dans le quartier très fréquenté de Chelsea, au coeur de Manhattan.

L'une d'elles n'avait pas explosé. Mais l'autre, placée dans un poubelle de la 23e rue, avait blessé 31 personnes, semant la panique dans la première ville américaine qui n'avait plus connu d'attentat depuis le 11 septembre 2001.

Il avait été arrêté deux jours plus tard après une fusillade avec la police. Elle avait retrouvé sur lui un carnet ensanglanté, avec des notes évoquant Ben Laden et un idéologue de l'État islamique.

Rahimi, 30 ans, arrivé avec sa famille dans le New Jersey en 1995 et naturalisé américain en 2011, n'a exprimé aucun regret lors de l'audience, même s'il a pris la parole pendant 10 minutes.

«Je n'ai de haine contre personne», a-t-il assuré, vêtu de noir et d'un bonnet de prière musulman.

«Je suis ici (aux États-Unis) depuis plus de 20 ans, j'avais des amis américains et des amis musulmans», a-t-il expliqué.

Les choses se sont dégradées après qu'il soit devenu musulman pratiquant, et habillé comme tel, selon lui.