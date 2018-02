Omarosa s'inquiète pour l'avenir des États-Unis

Mme Manigault Newman, qui est surtout connue en tant qu'« Omarosa » aux États-Unis, a été congédiée en décembre de son poste au sein de l'administration Trump.

Elle participe actuellement à l'émission de téléréalité Celebrity Big Brother, pendant laquelle des « vedettes » sont enfermées dans une maison où elles sont épiées 24 heures par jour par des caméras et des micros.

Elle a confié à un autre participant, Ross Mathews, que « non », le pays n'est pas entre bonnes mains. Elle a dit qu'elle était « hantée par les gazouillis » du président chaque jour et qu'elle se demandait ce qu'il allait dire d'autre. Quand elle a voulu mettre un frein à la situation, elle dit avoir été « attaquée par les gens autour de lui » et avoir perdu son accès à M. Trump.

Omarosa Manigault Newman dit ensuite qu'elle ne voterait jamais plus pour M. Trump.

Mme Manigault Newman connaît M. Trump depuis ses participations à l'émission de téléréalité The Apprentice. Elle a dit avoir accepté de se joindre au gouvernement par sens du devoir envers son pays, et non par loyauté envers M. Trump.

La Maison-Blanche a répliqué qu'elle ne prend « pas très au sérieux » les propos de Mme Manigault Newman. Un porte-parole a rappelé qu'elle a été congédiée quatre fois - trois fois à The Apprentice et une quatrième fois au gouvernement.