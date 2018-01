Panique et interrogations à Hawaii après une fausse alerte au missile

Eugene TANNER , Thomas URBAIN Agence France-Presse Honolulu et New York

Peu après 8h00 locales (13h00 HE), plusieurs personnes, notamment l'élue démocrate à la Chambre des représentants Tulsi Gabbard, ont annoncé - photo à l'appui - sur les réseaux sociaux avoir reçu une alerte sur leur téléphone, via le système Amber Alert qui dépend du ministère américain de la Justice.

Mais le gouverneur de Hawaï David Ige et l'agence locale de gestion des événements d'urgence (EMA) ont chacun assuré, dans les minutes suivantes, que cet État américain situé dans l'océan Pacifique n'était pas menacé par un missile balistique.Le porte-parole du centre de commandement militaire américain pour la zone pacifique a également affirmé que le centre n'avait «détecté aucune menace de missile balistique sur Hawaii».

Toutefois, il a fallu près de 40 minutes pour qu'un message annulant l'alerte soit diffusé, ce qui a contribué à semer la panique dans l'archipel.

Cette fausse alerte intervient dans un contexte géopolitique très tendu marqué par les menaces d'attaque nucléaire du régime nord-coréen contre des intérêts américains.

Découvrir l'alerte sur son portable «a été le pire moment de ma vie», a témoigné par mail auprès de l'AFP une résidente d'Hawaii, Alison Teal.

«J'ai couru auprès de ma famille et averti tout le monde sur la plage qu'il fallait fuir. Mon ami a jeté son café et s'est précipité dans la maison». «On m'a raconté récemment que si un missile était tiré depuis la Corée du Nord, on avait 20 minutes avant l'impact», a-t-elle expliqué.

Elle a appris qu'il s'agissait d'une erreur au bout de près d'une heure, «une éternité», selon elle.

En vacances sur l'île de Maui, où se trouve Honolulu, Lauren McGowan a raconté à l'AFP que le personnel de son hôtel, le Montage Kapalua Bay, lui avait demandé de se réfugier dans la cafétéria des employés, au sous-sol.

Personne n'a paniqué, se souvient-elle, «c'était plutôt de la confusion».

Des témoins ont indiqué que les messages d'alerte avaient été diffusés à la télévision et à la radio.

La station Hawaii News Now a diffusé des images montrant des étudiants de l'université d'Hawaii à Manoa, un quartier d'Honolulu, en train de courir pour aller se mettre à l'abri.

Un présentateur météo de Nashville, Jim Jaggers, a tweeté une photo de sa famille qui s'était réfugiée dans un placard après l'alerte.