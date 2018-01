Héritage de Charles Manson: une audience fixera le lieu des procédures

La bataille entourant l'héritage du tueur en série Charles Manson a été circonscrite à un correspondant et à un prétendu petit-fils, mais on ignore où se tiendront les procédures.

Un juge de la Cour supérieure de Los Angeles a annoncé, lundi, la tenue d'une audience plus tard ce mois-ci pour déterminer l'endroit où l'affaire serait entendue.

Charles Manson est mort en novembre à l'âge de 83 ans dans un hôpital du comté de Kern, mais était auparavant détenu dans la prison Corcoran, dans la municipalité voisine de Kings.

Un avocat représentant le prétendu petit-fils a soutenu que le comté de Los Angeles serait l'endroit approprié pour juger l'affaire puisque Charles Manson y a vécu avant d'être emprisonné pour avoir orchestré le meurtre, en 1969, de l'actrice enceinte Sharon Tate et de huit autres personnes.

Au moins deux autres personnes ayant l'intention de revendiquer des droits sur l'héritage du tueur en série ne se sont pas présentées en cour, lundi.

La succession de Charles Manson comprend notamment les droits de chansons enregistrées par Guns N» Roses et les Beach Boys.

Trois prétendants

Le juge est appelé à départager les testaments et allégations d'un fils présumé de Manson, d'un petit-fils du tueur et d'un correspondant de longue date. Tous réclament le contrôle d'une succession qui englobe entre autres les droits commerciaux du nom et de l'image de Manson, ainsi que des objets qui pourraient valoir des milliers de dollars.

Les trois prétendants initiaux sont Matt Lentz, qui affirme que Charles Manson a mis sa mère enceinte lors d'une orgie; Jason Freeman, dont le père - Charles Manson fils - s'est suicidé en 1993; et Michael Cannels, qui a correspondu avec Manson pendant des années.

Il semble que Matt Lentz ne se soit pas présenté en cour et qu'il ait donc été exclu des procédures.

Charles Manson aurait aussi eu un fils avec Mary Brunner, une des premières membres de sa secte. Michael Brunner a coupé tous les liens avec Manson et ne semble pas vouloir réclamer son héritage. Il n'a pas répondu à une demande de commentaires.

Compliquant encore davantage les choses, un juge a déjà ordonné que les revenus générés par la chanson «Look at Your Game, Girl», qui a été enregistrée par Guns N» Roses en 1993, soient versés au fils d'une victime de Charles Manson. On ne sait pas si cette décision est encore en vigueur. Manson était aussi un ami de Dennis Wilson, le batteur des Beach Boys, dont la chanson «Never Learn Not To Love» est une variante d'une composition de Manson.

Quiconque obtiendra le contrôle de l'héritage de Manson pourra autoriser l'utilisation de son image ou la réalisation de biographies ou de documentaires.