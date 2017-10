Trump ira à Séoul pour parler de la Corée du Nord

La Corée du Nord occupera une place centrale dans ce déplacement de M. Trump qui, lors de son premier discours devant les Nations unies en septembre, a menacé de «détruire totalement» ce pays qui multiplie les essais en vue de se doter de missiles balistiques nucléaires intercontinentaux.

Lors de la première étape de sa tournée, à Tokyo, le président américain rencontrera en particulier des familles de citoyens japonais enlevés par le régime nord-coréen pendant la guerre froide.

Ce dossier empoisonne les relations entre Tokyo et Pyongyang depuis des décennies. Le Japon en a fait une condition sine qua non pour une normalisation avec la Corée du Nord avec laquelle elle n'entretient pas de relations diplomatiques.

À Séoul, le 7 novembre, M. Trump aura un tête-à-tête avec son homologue sud-coréen Moon Jae-In et ira à la rencontre des soldats américains basés dans ce pays.

Il s'exprimera aussi devant l'Assemblée nationale pour «célébrer l'alliance et l'amitié» entre les États-Unis et la Corée du Sud et «appeler la communauté internationale à travailler dans l'unité pour optimiser la pression» sur le régime de Pyongyang, selon les termes de l'exécutif américain.

Après une rencontre à Pékin avec son homologue chinois Xi Jinping, le président américain se rendra ensuite à Da Nang, au Vietnam, pour participer au sommet du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC).

Lors d'un discours devant des dirigeants d'entreprises, il présentera sa vision pour «une région Indo-Pacifique libre et ouverte».

Quelques jours après son arrivée au pouvoir, M. Trump a annoncé le retrait des États-Unis du traité de libre-échange transpacifique (TPP), dont l'administration de Barack Obama avait fait l'une de ses priorités.

Vu comme un contrepoids à l'influence grandissante de la Chine, ce traité avait été signé en 2015 après d'âpres négociations par 12 pays d'Asie-Pacifique, dont le Vietnam, représentant 40% de l'économie mondiale.

Le 11 novembre, M. Trump se rendra ensuite à Hanoï où il rencontrera son homologue vietnamien Tran Dai Quang.

Il achèvera sa tournée par Manille où il participera à un autre sommet régional, celui de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

Il aura à cette occasion un tête-à-tête avec son homologue philippin Rodrigo Duterte, figure controversée en raison de ses déclarations incendiaires et de la guerre sanglante qu'il a déclenchée contre le trafic de stupéfiants dans l'archipel.

Lors d'un échange téléphonique fin avril, Donald Trump avait invité ce dernier à Washington. À la stupéfaction des organisations de défense des droits de l'homme, il avait alors loué son interlocuteur pour «son travail incroyable sur le problème de la drogue».