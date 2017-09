Donald Trump dénonce la «bureaucratie» qui entrave l'ONU

Agrandir

«Au cours des dernières années, les Nations unies n'ont pas atteint leur plein potentiel à cause de la bureaucratie et une mauvaise gestion», a déclaré Donald Trump lors de l'adoption d'une déclaration politique en dix points poussant l'Organisation à se réformer. «L'ONU doit se concentrer plus sur les gens et moins sur la bureaucratie», a-t-il insisté.

AP