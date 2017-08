Donald Trump se pose en rassembleur face à Harvey

«Quelle foule!»

Lors d'un bref arrêt devant une caserne de pompiers de Corpus Christi, le président américain s'est emparé d'un micro avant de s'adresser à la foule: «Nous vous aimons, nous sommes ici pour nous occuper de vous!».

«Quelle foule!», a-t-il ajouté de manière surprenante, comme s'il s'agissait d'un rassemblement politique.

Si la plupart des personnes présentes étaient des soutiens, quelques voix discordantes se faisaient entendre: «Menteur, tricheur, raciste», pouvait-on lire sur l'une des pancartes brandies dans la foule.

Le président était accompagné de la première dame Melania Trump, qui avait été raillée plus tôt sur les réseaux sociaux, en embarquant vers la région inondée avec des talons aiguilles et des lunettes de soleil d'aviateur, malgré le temps pluvieux. Mme Trump a finalement troqué ses escarpins pour des chaussures de sport.

«Je souhaite pouvoir offrir mon aide et mon soutien de la façon la plus efficace possible, pas seulement par mes mots mais aussi par mes actes», a dit plus tard Mme Trump, sans préciser ce qu'elle comptait faire exactement.

M. Trump, qui s'est ensuite rendu à Austin, la capitale du Texas, a averti que les opérations de remise en état des zones touchées allaient être longues.

Dans le comté de Winnie, dans le sud-est du Texas, la pluie redoublait d'intensité mardi en milieu de journée. La zone était isolée, la principale autoroute étant fermée dans les deux sens, le niveau des eaux continuant à monter.

Certains des sinistrés ont confié leur satisfaction de voir le président Trump présent dans leur État, qui vote républicain.

«Nous sommes des fans de Trump. J'ai confiance dans le fait qu'il va s'occuper de nous, il l'a dit alors je suis sûre qu'il va le faire», déclarait Darla Fitzgerald, une infirmière de 58 ans hébergée dans un centre d'accueil de la Croix-Rouge.