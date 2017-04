Protéger les Trump, mission éprouvante et onéreuse

Agrandir

Un membre des services secrets marche non loin d'où se pose l'hélicoptère personnel de Trump sur son domaine à Mar-a-Lago, en Floride. M. Trump y a passé sept week-ends sur 13 depuis sa prise de fonction. Rejoindre Mar-a-Lago, un édifice construit dans les années 1920 entre une lagune et la mer, suppose une logistique compliquée et beaucoup de frais.

REUTERS