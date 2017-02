Cartes hitlériennes: des étudiants républicains s'excusent

Le groupe a distribué des sacs-cadeaux mercredi soir. Au moins un sac contenait une carte dans laquelle on pouvait lire «mon amour pour toi brûle comme 6000 Juifs» (my love 4 u burns like 6000 jews). On y voyait aussi une photo d'Adolf Hitler, et la carte était signée «XOXO, Courtney».

L'association s'est excusée sur Facebeook. Elle a assuré ne pas être en faveur de l'antisémitisme et affirmé que la carte a été fabriquée et placée dans le sac à son insu. Elle n'a pas identifié le membre responsable du geste.

Une porte-parole de l'université a déclaré à la presse locale que l'institution est «profondément déçue». Sherry Knight a dit que les responsables se rencontreront jeudi pour discuter de l'incident.