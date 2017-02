Des chercheurs de Montréal bloqués par le décret migratoire

Après quatre années passées à réaliser son doctorat en physique à l'Université McGill, la perspective de propulser sa carrière en allant serrer la main des plus grands experts du monde à la conférence de la Société américaine de physique en Louisiane, en mars, emballait Hossein Azizi.

«Pour moi, cette conférence était comme la lumière au bout du tunnel», dit-il.

Ashwaq Al-Hashedi, dentiste qui termine un postdoctorat à l'Université McGill, voulait quant à elle se rendre à San Francisco le mois prochain pour participer à la conférence de l'Association internationale pour la recherche dentaire. «Nous voulons commercialiser un nouveau matériau. Cette conférence est la plus grande du genre au monde.»

Majid Soleimani, stagiaire postdoctoral au département de génie biomédical de l'Université McGill, avait prévu d'aller à Baltimore, lui aussi pour assister à une conférence importante dans son domaine.

Pour ces chercheurs montréalais, toutefois, aller aux États-Unis est désormais un rêve inatteignable.

«Depuis le décret de Trump, mes chances d'obtenir un visa sont nulles», explique M. Azizi, un citoyen iranien arrivé à Montréal en 2012, et qui a envoyé son formulaire de demande pour un visa de séjour aux États-Unis le mois dernier. Il dit être certain que sa demande restera lettre morte.

Majid Soleimani a reçu récemment son passeport iranien par la poste, renvoyé par le consulat des États-Unis. Sa demande de visa n'avait pas été traitée.

La situation de ces chercheurs de McGill est loin d'être unique : à l'Université Concordia, le décret controversé, notamment critiqué aux États-Unis par une centaine de multinationales, dont Apple, Google, Facebook et Microsoft, a déjà un impact sur les activités des chercheurs, signale la porte-parole Christine Mota.

«Ça affecte des gens au doctorat, au postdoctorat et les professeurs, des postes où il y a beaucoup de déplacements internationaux. C'est immense comme conséquences», affirme Mme Mota.

«Si on vous demande de présenter vos travaux à une conférence internationale et que vous ne pouvez pas y aller, c'est sérieux. Ça peut avoir un impact négatif sur votre future carrière», ajoute-t-elle.

«Beaucoup de confusion»

La recherche scientifique et le marché scientifique aux États-Unis sont les plus actifs du monde : pas moins de 15 des 20 plus grandes universités de la planète se trouvent sur le sol américain, selon le classement 2017 de l'éditeur britannique Times Higher Education.

La semaine dernière, les présidents de plusieurs universités, dont Harvard, Princeton et Yale, ont dit être «alarmés» par le décret du président Trump. Près de 1 million d'étudiants étrangers étudient actuellement sur le sol américain, selon le département d'État, un record.