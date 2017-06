Maduro a autorisé des réunions de haut niveau avec les É.-U.

Au cours d'un conseil des ministres, M. Maduro a assuré que le Venezuela était disposé à dialoguer avec tous, «y compris avec le gouvernement des États-Unis». «Ils ont demandé des réunions importantes, de très haut niveau, je ne vais pas les dévoiler ni en parler, et j'ai approuvé» ces réunions, a-t-il déclaré.

«Pourquoi est-ce que nous ne dialoguerions pas ? Nous devons dialoguer, bien sûr», a ajouté le président vénézuélien, alors que les relations entre Caracas et Washington sont particulièrement tendues.

M. Maduro n'a pas donné de précisions sur les raisons pour lesquelles de telles réunions bilatérales pourraient avoir lieu.

Le gouvernement chaviste (du nom de Hugo Chavez, président du Venezuela de 1999 à son décès en 2013) est sous une pression croissante des États-Unis alors que le pays vit une grave crise politique et économique.

M. Maduro accuse régulièrement Washington de soutenir et de financer la vague de manifestations contre lui qui a débuté le 1er avril au Venezuela et au cours de laquelle 74 personnes ont été tuées et plus de 1500 blessées.

Washington et Caracas n'ont plus d'ambassadeurs depuis 2010.