Les Acadiens du monde célèbrent leur Fête nationale

Une multitude d'activités culturelles sont prévues le 15 août dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick et ailleurs dans les Maritimes. Il y en aura aussi au Québec de même qu'en Louisiane, dans le sud des États-Unis, là où plusieurs des Acadiens déportés en 1755 se sont installés.

Des défilés, des concerts, des retrouvailles et une myriade d'activités d'animation doivent animer les petites et grandes communautés.

L'incontournable tintamarre, un cortège au cours duquel les Acadiens manifestent leur fierté et leur bonne humeur, se déroulera mercredi dans un concert de casseroles, de cuillères, d'instruments de musique et de klaxons. À Caraquet, à 18h00, plus de 20 000 personnes vêtues en bleu-blanc-rouge devraient envahir la rue principale avec leurs instruments pour manifester la vitalité de la culture acadienne et leur attachement à la francophonie.

Des cérémonies de levée du drapeau acadien sont prévues dans plusieurs communautés des Maritimes.