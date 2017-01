 Le pape rappelle «la tolérance zéro» pour les prêtres pédophiles 

Agrandir

« Des personnes qui avaient la responsabilité de prendre soin de ces enfants ont détruit leur dignité. Nous déplorons cela profondément, et nous demandons pardon. Nous nous unissons à la souffrance des victimes et, à notre tour, nous pleurons le péché. Le péché de tout ce qui est arrivé, le péché d'avoir omis de porter assistance, le péché de taire et de nier, le péché d'abus de pouvoir », a souligné le pape.

TIZIANA FABI, AFP