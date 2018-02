Streep et Lawrence répliquent aux avocates de Weinstein

Véronique Lauzon

La Presse

Alors que Harvey Weinstein tente de faire annuler une poursuite intentée par six prétendues victimes d'inconduite sexuelle, les avocates de ce dernier ont utilisé des propos de Meryl Streep et de Jennifer Lawrence dans leur défense. Elles ont indiqué en cour, mardi à New York, que les deux actrices avaient dit dernièrement que le producteur avait toujours agi avec respect envers elles.