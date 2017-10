Harvey Weinstein admet qu'il ne va pas bien

Associated Press New York

Harvey Weinstein s'exprimait alors qu'il sortait d'une résidence de Los Angeles, mercredi, et qu'il entrait dans un véhicule.

Dans des remarques captées sur vidéo, il affirme qu'il doit «aller chercher de l'aide» et que «nous faisons tous des erreurs». Il conclut ses propos par une remarque remplie d'obscénités.

Consternation à Cannes

Les organisateurs du Festival de Cannes disent avoir appris avec «consternation» les accusations de violence sexuelle contre Harvey Weinstein.

Le président du festival, Pierre Lescure, et le directeur général, Thierry Frémaux, ont écrit dans un communiqué conjoint que «ces faits relèvent d'un comportement impardonnable qui ne peut susciter qu'une condamnation nette et sans appel».

Harvey Weinstein a assisté de nombreuses fois au renommé festival, et plusieurs films qu'il a produits ont été sélectionnés en compétition.

MM. Lescure et Frémaux ont ajouté que leurs pensées allaient «aux victimes, à celles qui ont eu le courage de témoigner et à toutes les autres».

«Puisse cette affaire contribuer à dénoncer une nouvelle fois des pratiques graves et inacceptables», ont-ils conclu.

Compte Twitter suspendu

Le compte Twitter de l'actrice Rose McGowan a été suspendu, rendant temporairement muette l'une des figures centrales des allégations contre Harvey Weinstein.

L'actrice écrit sur Instagram que Twitter avait suspendu son compte parce qu'elle aurait enfreint ses règles. «Il y a des forces puissantes à l'oeuvre», écrit-elle sur Twitter, demandant à d'autres d'«être (sa) voix».

Les représentants de Twitter n'ont pas voulu commenter jeudi.

Le New York Times a rapporté que Rose McGowan faisait partie des nombreuses femmes qui auraient été harcelées par le producteur. Celui-ci se serait entendu financièrement avec l'actrice en 1997.

«Maintenant j'ai la permission de dire violeur», a-t-elle écrit sur Twitter, mardi.

Rose McGowan a aussi récemment qualifié Ben Affleck de «menteur» sur Twitter, suggérant que l'acteur était au courant de la conduite de Harvey Weinstein. Les représentants de Ben Affleck n'ont pas répondu aux messages à ce sujet.

Secousses du côté politique

Le scandale sexuel entourant Harvey Weinstein a éclaboussé un ancien président, une ancienne candidate présidentielle, et maintenant un ancien conseiller présidentiel.

Après Barack Obama et Hillary Clinton, qui ont bénéficié de dons de la famille Weinstein, c'est au tour de l'ancien stratège de Donald Trump, Steve Bannon, d'être touché par le scandale.

M. Bannon, dont le site web Breitbart News a critiqué les démocrates d'avoir accepté des dons politiques du producteur, a lui aussi profité de sa relation avec celui-ci, il y a plus d'une décennie. Steve Bannon a présidé le conseil d'une petite compagnie distribuant des DVD et a fait des affaires, en 2005, avec The Weinstein Company, dirigée par Harvey Weinstein et son frère Bob.