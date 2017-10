TLMEP: Peter Simons, un sage qu'on écoute

Richard Therrien

On dit souvent que la richesse est taboue, qu'il est mal vu de faire beaucoup d'argent au Québec. Peter Simons, qui symbolise la réussite en affaires avec sa chaîne familiale de magasins depuis des générations, fait pourtant un ambassadeur aussi crédible que convaincant dans son plaidoyer pour une meilleure justice sociale et fiscale. Dimanche à Tout le monde en parle, on avait envie de l'écouter. Le tabou de l'argent prenait congé.

Quand il affirme qu'il ne le fait pas uniquement dans ses propres intérêts, mais aussi dans ceux de sa communauté, on veut le croire. Peter Simons, dont l'entreprise doit se battre contre les eBay et Amazon de ce monde, demande aux gouvernements d'avoir le courage de modifier des lois vieilles de 100 ans, qui favorisent les Airbnb, Uber et compagnie, sans leur imposer ce qu'on exige des entreprises d'ici. Selon le PDG de Simons, la crise est à nos portes, et il faut agir maintenant. « C'est quoi, le plan ? C'est de taper sur les petits et céder aux grands ? C'est pas un plan », dit-il au sujet de la récente entente de la ministre du Patrimoine canadien Mélanie Joly avec Netflix. M. Simons considère qu'on n'en fait pas assez pour l'éducation au Québec. Il a parlé de son père malade dans un CHSLD, qui ne reçoit qu'un bain par semaine. Le fils a les moyens de compenser. « Un bain, ça se corrige, mais un manque d'éducation, un décrochage jusqu'à 20 ans, ça prend une génération à corriger. » - Peter Simons à Tout le monde en parle « Mon Dieu que je vous aime ! », lui a alors lancé son voisin de gauche, Pierre Lapointe. Peter Simons affirme que la suite de son entreprise ne passe pas nécessairement par ses enfants, qu'il préfère voir accomplir quelque chose qui les passionne.

Agrandir Michel Barrette raconte ses écarts de conduite automobile dans le livre Histoires vraies de chars, d'avions, de motos, de sièges bananes et de meurtres. Photo fournie par ICI Radio-Canada

LES EXCÈS DE MICHEL BARRETTE Qualifier Michel Barrette d'excessif est un euphémisme. « J'ai été vraiment fou », admet-il au sujet de ses écarts de conduite automobile, qu'il raconte dans le livre Histoires vraies de chars, d'avions, de motos, de sièges bananes et de meurtres. Il a appris très jeune, au volant de la voiture de son grand-père qui le mettait au défi de battre son propre record de vitesse. Alors que Michel n'avait que 6 ans, son grand-père le félicitait d'avoir roulé à 160 km/h ! L'humoriste a plus tard conduit des motos sans permis durant des décennies, avant d'avoir à suivre un cours, contre son gré. « Faites pas ça, les jeunes », a-t-il tenu à préciser. Aujourd'hui, il partage sa passion de la course avec deux de ses fils. « Quand je vois mon fils avec une cigarette dans les mains, je trouve ça plus dangereux que de le voir avec un casque sur la tête », dit-il au sujet des risques d'un tel sport. LE NOUVEAU VISAGE DE LOUIS-HÉBERT C'est entre autres parce qu'elle a été déçue du Parti libéral du Québec que la nouvelle députée de Louis-Hébert, Geneviève Guilbault, est passée à la Coalition avenir Québec. Elle a cru un moment que Philippe Couillard pourrait changer les choses chez les libéraux, avant de comprendre qu'il n'en serait rien. Difficile d'« incarner un changement avec toutes les mêmes personnes autour de la table », a-t-elle dit. Elle est d'accord avec le premier ministre, qui attribue entre autres l'ampleur de la défaite de sa candidate au mécontentement causé par les consultations sur le racisme systémique, mal comprises de la population. Préoccupée par la congestion routière dans sa circonscription, Mme Guilbault ne comprend pas que les libéraux n'aient rien prévu pour éviter les bouchons autour du futur IKEA, dans le secteur Duplessis. PIERRE LAPOINTE SANS INTERRUPTION Pierre Lapointe suggère d'écouter son nouvel album, La science du coeur, sans interruption et sans se laisser distraire par autre chose, comme à l'époque où on écoutait attentivement nos disques vinyles. Un clin d'oeil à la tradition de la grande chanson française, dont on a entendu de très beaux extraits. Lapointe a enregistré trois disques en moins de six mois. Les deux autres sortiront sûrement, mais il n'y a pas d'urgence. L'artiste n'a pas voulu revenir sur sa présence précédente sur ce plateau. Ce soir-là, il avait accusé Radio-Canada de ne pas remplir son mandat culturel et de l'avoir obligé à n'inviter que des « A » (les vedettes les plus populaires) à sa défunte émission Stéréo pop. « J'avais dit ici que je n'allais pas en reparler », a-t-il envoyé à Guy A., qui lui demandait si la déclaration lui avait nui. « C'est ton droit le plus total », lui a répondu l'animateur. Il regrette d'avoir qualifié d'« un peu quétaine » la chanson de Martine St-Clair, Il y a de l'amour dans l'air, à La voix. « Ça manquait de délicatesse, reconnaît-il. J'ai le quétaine facile, même quand je parle de mes propres affaires. [...] J'ai trouvé ça assez cool qu'elle défende son répertoire, si elle s'est sentie attaquée. »

Agrandir Kim Rusk est coauteure du livre J'aime les TDAH avec Dominic Gagnon. Photo fournie par ICI Radio-Canada