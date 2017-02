Deux Véro à Radio-Canada

Il y aura deux Véronique/Véronic au secteur des variétés de Radio-Canada: Cloutier et DiCaire. La chanteuse et imitatrice Véronic DiCaire pilotera en effet sa propre émission musicale l'automne prochain, me rapportent des sources bien branchées.

Case horaire pressentie: les vendredis soir à 21 h, dans l'espace laissé vacant par Les gourmands de Ricardo Larrivée et Francis Reddy.

Par contre, il ne s'agira pas d'une copie conforme du DiCaire Show que l'animatrice franco-ontarienne a présenté deux fois à l'antenne de France 2, en mars et en novembre 2016. C'est la metteure en scène québécoise Josée Fortier (La nuit des César, SNL Québec) qui avait épaulé Véronic DiCaire dans cette grosse aventure à l'américaine - pensez à Neil Patrick Harris ou à Maya Rudolph - qui mêlait sketches, performances et parodies.

Pour la SRC, le concept développé par Attraction Images spécifiquement pour la talentueuse Véronic DiCaire réunira trois artistes invités, comme à (feu) Stéréo pop, qui chanteront leurs compositions ou celles des autres convives. On souhaite une formule simple, chaleureuse et décontractée, selon mes espions.

Et si la blonde animatrice reçoit, par exemple, Isabelle Boulay, oui, elle pourrait l'imiter et entonner un duo avec elle. Mais il ne s'agira pas d'une figure imposée ou d'un spectacle d'humour de Véronic DiCaire. Les chansons occuperont presque tout l'espace, me dit-on.

Joint hier en France, l'agent et conjoint de Véronic DiCaire, Rémon Boulerice, n'a pas répondu à mes questions.

Le DiCaire Show a été produit par Franck Saurat, de la boîte Carson Prod, un membre de la garde rapprochée de Julie Snyder. En 2014, Franck Saurat avait orchestré, avec la démone, le talk-show L'été indien pour TVA et France 2.

Depuis le flop de Stéréo pop, la SRC cherche activement une émission axée sur du contenu musical.

Les patronnes des variétés ont lancé un appel d'offres à tous les producteurs en ville intéressés par ce genre, qui s'avère souvent casse-gueule.

Car pour un format original comme En direct de l'univers, qui roule plusieurs années sans ralentir, combien de Choc des générations ou de C'est ma toune faut-il tester? Une caisse. Et tout ce qui implique des performances de musiciens coûte cher, pour des résultats imprévisibles aux audimètres.

La musique passe ou casse dans les salons québécois. Télé-Québec compte encore et toujours sur son Belle et bum, qui vieillit bien, tandis que le Microphone de Louis-Jean Cormier a connu des débuts très modestes cet hiver. Chez TVA, la quotidienne Faites comme chez vous de Maripier Morin, qui visitait des musiciens de salon, n'a pas décollé. Sur papier, l'idée était bonne. À l'écran, c'était laborieux.

En excluant les super machines internationales comme La voix/The Voice, la chanson à la télévision cède beaucoup de terrain à la danse. Voilà peut-être pourquoi TVA s'intéresse à une émission chauffée par Maripier Morin, où elle braquerait les projecteurs sur des amateurs (style So You Think You Can Dance) et non des vedettes comme aux Dieux de la danse. À suivre.

Le Super Bowl fait mal

Le dimanche du Super Bowl est toujours une des soirées de télé les plus chargées de l'hiver. À RDS, l'affrontement entre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Falcons d'Atlanta a vissé 1 010 000 amateurs devant leur poste. Un record historique pour RDS.

Chez les francophones, le même match a été suivi par 407 000 personnes sur Fox (qui relayait les pubs américaines), par 291 000 fans sur CTV et par 36 000 autres sur TSN, pour une moyenne totale de plus de 1,7 million d'amateurs. Ça fait du monde à la messe sportive.

Tout le monde en parle a souffert de la présence du football américain en chutant à 756 000 téléspectateurs. Accès illimité a dégringolé à 617 000, et Le banquier est demeuré numéro un avec ses 1 294 000 fidèles.

Julie Snyder l'a annoncé dimanche: le tout dernier épisode du Banquier a été déplacé au 21 mai. On aura amplement le temps de s'en jaser d'ici là.