Michel Bissonnette: un rassembleur pour Radio-Canada

L'ivresse de la politique

Michel Bissonnette est né à Boucherville l'année d'Expo 67, l'aîné de deux enfants de Gisèle Choquet et de Jean-Claude Bissonnette, représentant commercial d'une entreprise de peinture. La famille n'était pas politisée; pourtant, en 1985, lorsque Robert Bourassa se présente dans l'ancienne circonscription de Bertrand sur la Rive-Sud, le jeune Bissonnette fait campagne pour lui.

Bourassa sera battu, mais la victoire du Parti libéral et l'effervescence de l'époque persuadent Bissonnette de reporter ses études universitaires (qu'il ne fera jamais) pour travailler à temps plein au parti.

«L'époque était enivrante. Je venais de terminer mes études en sciences humaines au cégep Édouard-Montpetit. On était une gang de jeunes qui travaillaient six jours sur sept et qui vivaient un gros trip. Mais j'y ai aussi fait un apprentissage important qui me sert encore: j'ai appris à gérer mille bénévoles, ce qui est plus difficile que de gérer mille employés de Radio-Canada notamment, parce que les bénévoles ne sont pas payés.»

Deux ans plus tard, Bissonnette est élu président de la Commission-Jeunesse. L'accord du lac Meech vient de mourir au feuilleton. L'aile jeunesse du parti, qu'il dirige, est non seulement en colère, elle propose ni plus ni moins d'inclure dans le programme du parti la souveraineté-association, une expression à laquelle il se refuse aujourd'hui, lui préférant «la pleine autonomie politique du Québec».

On peut le voir faire cette proposition audacieuse au micro dans le documentaire Le mouton noir de Jacques Godbout puis affirmer à la caméra que les relations avec le Canada sont rompues pour de bon. John Parisella, qui à l'époque était chef de cabinet de Bourassa et un fervent partisan du fédéralisme, n'était pas content. «Mais je n'ai pas appelé Michel pour l'engueuler, raconte-t-il. J'avais beaucoup de respect pour lui. Même à 20 ans, c'était quelqu'un de convivial, pas agressif et zéro arrogant.»

Jacques Godbout se souvient d'un jeune sensible, avec une intelligence vive des situations.

«Le Parti libéral a été une vraie famille pour lui. Il leur doit beaucoup et eux aussi lui doivent beaucoup.»

En 1991, Mario Dumont succède à Bissonnette qui vient de décrocher un emploi à l'agence de publicité BCP. Au moment de l'accord de Charlottetown, Bissonnette rentre dans le rang, alors que Mario Dumont se prononce pour le Non. Une brouille entre les deux s'ensuivra, brouille qui perdurera lorsque Dumont quittera le Parti libéral pour fonder l'ADQ. Les deux anciens complices se retrouveront des années plus tard lorsque Dumont quittera la politique et que Bissonnette produira sa première émission à TQS.

Dernièrement, pour célèbrer les 25 ans du «Mouton noir», Bissonnette a convié au resto ses anciens acolytes Mario Dumont, Joseph Facal, Denis Coderre, Jean-François Simard et, bien entendu, Jacques Godbout.

Ces retrouvailles au chic restaurant Da Emma dans le Vieux-Montréal, c'était l'idée de Bissonnette, l'éternel rassembleur. C'est lui aussi qui, bon prince, au nom des amitiés de sa folle jeunesse, a payé l'addition à la fin de la soirée.