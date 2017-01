Rentrée télé: le thermostat télévisuel

Lâcher prise

Lundi, 19 h 30, Radio-Canada. Température: 21.

Heureusement qu'il existe cette sympathique comédie dans notre hiver télévisuel peuplé de gros drames lourds. Le personnage de mère semi-indigne défendu par Sylvie Léonard, probablement mon préféré, canarde son entourage de répliques assassines. Mais sous la carapace rigide de Madeleine, on détecte de la vulnérabilité et on constate qu'elle et sa fille épuisée Valérie (Sophie Cadieux) ont pas mal plus d'atomes crochus qu'elles ne se l'admettent. J'aime le ton plus réaliste, moins foufou, adopté par Lâcher prise, dont les textes sont signés par la pétillante Isabelle Langlois (Mauvais karma, Rumeurs).

Les pays d'en haut

Lundi, 21 h, Radio-Canada. Température: 20

Cette deuxième saison des Pays d'en haut m'est apparue plus comique et moins violente que la première. L'auteur Gilles Desjardins insiste davantage sur la truculence de son imposante galerie de personnages que sur l'aspect sale et dur du développement des colonies du Nord. Comme si on délaissait l'aspect western à la Deadwood instauré au départ. Cela dit, la série n'a perdu aucune once d'efficacité grâce à sa distribution étincelante, probablement la meilleure, toutes émissions québécoises confondues.