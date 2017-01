C'était sa première, et on aurait dit que c'était sa 100e. Ce concept que personne n'arrivait à comprendre, Véronique Cloutier le maîtrisait à merveille dans Votre beau programme, sa nouveauté du mercredi soir à ICI Radio-Canada Télé. L'animatrice chouchou n'a pas perdu la main.

D'abord, on s'entend qu'on avait cruellement besoin de parodies de séries télé. On nous en a offert une fameuse avec celle de District 31, rebaptisée Dixtric 31, où Magalie Lépine-Blondeau (Véro) susurre ses répliques et fait sa «coquine cute», et où Patrick Labbé (Dominic Paquet) ne sourira qu'au 47e épisode. Bon de revoir Véro faire des imitations. Ça partait fort.

Le sketch musical sur l'amitié fictive de Véro avec Guylaine Tremblay était formidable et drôle. On ne sait pas si Louis Morissette sera là souvent, mais son apparition en collants dans le numéro délirant de Dirty Dancing était parfaite.

Il n'était pas question de parler de Donald Trump ou de tragédies mercredi soir. Juste du beau et du positif. Très touchante cette histoire pour expliquer aux enfants l'homosexualité de leur père. Bon dosage entre le rire et l'émotion.

Le rôle de Jean-Sébastien Girard n'est pas encore clair. Plus annonceur que «fou du roi» mercredi soir, il s'est défini comme «le Serge Laprade de Véro». Il en a quand même sorti quelques bonnes, mais Véro lui a promis plus de glace la semaine prochaine.

Si l'émission est toujours aussi réjouissante, on va passer de beaux mercredis soir cet hiver. Félicitations pour Votre beau programme.