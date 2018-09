Écho au Centre Phi: la musique du cosmos

Alone together #15, 2018, Chun Hua Catherine Dong, impression à jet d'encre, 40 x 50 po

Autres expositions

Soulèvements

Cette importante exposition présentée à la galerie de l'UQAM et à la Cinémathèque québécoise a été organisée par le Jeu de Paume de Paris. Le commissaire et historien de l'art Georges Didi-Huberman s'intéresse au collectif plutôt qu'à l'individuel à travers les révolutions, les émeutes et les autres bouleversements à l'échelle mondiale. La partie montréalaise de l'exposition inclut des archives, des photos de presse et des oeuvres contemporaines d'artistes d'ici, dont Rebecca Belmore, Dominique Blain, Shary Boyle, Claude Gauvreau, Stéphane Gilot, Natasha Kanapé Fontaine, Suzy Lake, Jean Paul Riopelle et Gabor Szilasi.

In Transition

Il s'agit de la première exposition solo de l'artiste montréalaise Chun Hua Catherine Dong dans cette galerie. Elle y présente de nouvelles oeuvres photographiques, vidéo, ainsi qu'une installation. Toujours intéressée par les relations humaines et entre les cultures, l'artiste propose ici une vision de l'avenir et nos relations avec les... robots ! Chun Hua Catherine Dong revient chez elle après une expérience satisfaisante à Volta 14, à Bâle, en Suisse, pendant la semaine d'Art Basel.

In Transition est présentée à la galerie Patrick Mikhail du 29 septembre au 3 novembre.

Partenariat entre le MBAM et l'ITHQ

Le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) et l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) ont annoncé hier la création d'un partenariat éducatif interdisciplinaire. Le projet vise à sensibiliser les élèves de l'ITHQ aux différentes formes d'art lors de rencontres avec des artistes et d'un contact avec des oeuvres du Musée. Ils seront ensuite invités à se livrer à des exercices de créativité culinaire. «Nos héritages artistique et gustatif doivent se partager, car le goût est une émotion esthétique [soit qui vient des sens] comme une autre. Je ne fais aucune différence: un grand chef est un grand artiste», a déclaré la directrice du MBAM, Nathalie Bondil.