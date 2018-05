Les marchés rassurés par les relations sino-américaines

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a pris 0,3 % à 24 899,41 points, terminant ainsi en hausse pour la huitième séance consécutive. Le NASDAQ, à forte coloration technologique, s'est apprécié de 0,1 % à 7411,32 points.

L'indice élargi S&P 500 a gagné 0,1 % à 2730,13 points.

« Les inquiétudes face aux politiques commerciales restent le risque le plus important pour les marchés en 2018 », a souligné Art Hogan de Wunderlich Securities.

Mais en tendant la main à Pékin sur le dossier du géant des télécoms ZTE, frappé de sanctions américaines, le président américain « a peut-être engagé une première étape importante dans ce qui sera sans aucun doute un long processus », a-t-il ajouté.

Donald Trump a en effet semblé dimanche donner des signes d'ouverture sur le dossier du géant chinois des télécoms ZTE, frappé par une sanction américaine.

À la grande satisfaction de Pékin, alors que le vice-premier ministre chinois Liu He doit entamer mardi une visite à Washington, le président américain a assuré que le département du Commerce avait reçu l'ordre de trouver un moyen pour ZTE « de reprendre ses activités, vite ».

Même si cela reste pour l'instant « plus une lueur d'espoir qu'une action vraiment concrète », « chaque fois qu'un signe vient apaiser les tensions commerciales, le marché semble se redresser », a indiqué M. Hogan.

Certaines entreprises exposées à la Chine en profitent en tout cas, à l'instar du fabricant de semi-conducteurs Qualcomm (+2,7 %) dont la fusion avec NXP est dans l'attente du feu vert des autorités de régulation chinoises.

Ou du constructeur aéronautique Boeing (+0,6 %) pour qui la Chine est un marché important.

Sur le front des valeurs, Xerox a chuté de 4,3 %. Le groupe américain a finalement cédé à ses actionnaires activistes en renonçant dimanche à son projet de fusion avec le japonais Fujifilm et en remplaçant son patron.

Le groupe de sécurité informatique Symantec a bondi de 9,6 % après avoir assuré qu'il donnerait après la clôture des explications sur l'annonce d'une mystérieuse enquête interne qui avait interloqué vendredi les analystes et fait chuter son titre.

Facebook, qui a indiqué lundi avoir suspendu « environ 200 » applications sur sa plateforme dans le cadre d'une enquête sur le recueil de données personnelles de ses utilisateurs, a cédé 0,2 %.

La Bourse de Toronto a clôturé en hausse lundi, pendant que le prix du pétrole restait élevé et que les craintes de disputes commerciales s'amoindrissaient.

L'indice composé S&P/TSX du parquet torontois a pris 102,29 points pour terminer la journée avec 16 085,61 points. Il a notamment profité de l'appui du secteur de l'énergie, qui a progressé de 2 %.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s'est négocié au cours moyen de 78,28 cents US, en hausse de 0,03 cent US par rapport à son cours moyen de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a gagné 26 cents US à 70,96 $ US le baril, tandis que celui du lingot d'or a reculé de 2,50 $ US à 1318,20 $ US l'once. Le prix du cuivre a reculé de 2 cents US à 3,09 $ US la livre.

