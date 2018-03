Le patron de Canadian Solar veut la racheter et en fermer le capital

L'action du spécialiste des produits d'énergie solaire Canadian Solar avançait lundi, après que l'entreprise eut indiqué avoir reçu une offre d'achat non contraignante de la part de son président et chef de la direction, Shawn (Xiaohua) Qu.

M. Qu propose d'allonger 18,47 $ US par action pour chacun des titres que lui ou son épouse, Hanbing Zhang, ne détiennent pas déjà. La participation du couple s'élève pour l'instant à environ 23,5 pour cent des actions de Canadian Solar.

L'offre d'achat représentait une prime de 7,1 pour cent par rapport au cours de clôture de l'action, vendredi, soit 17,25 $ US. Le titre a pris lundi 54 cents US, soit 3,13 pour cent, pour clôturer à 17,79 $ US sur la Bourse du Nasdaq.

Dans une lettre datée du 9 décembre, distribuée lundi, M. Qu affirme vouloir fermer le capital de Canadian Solar par l'entremise d'une combinaison de dette, du capital qu'il détient en compagnie de son épouse et d'une aide potentielle en provenance d'une tierce partie.

«Je crois que la transaction accorderait une plus grande valeur aux actionnaires de l'entreprise, par rapport à ce qu'elle vaudrait si elle restait inscrite à la cote du marché public», a estimé M. Qu, qui a ajouté qu'il ne souhaitait pas vendre sa participation.

Canadian Solar (NASDAQ:CSIQ) a indiqué que son conseil d'administration avait formé un comité d'administrateurs indépendants et désintéressés pour étudier la proposition.

L'action de l'entreprise se négocie essentiellement sous la barre des 20 $ US depuis mars 2016. Ses plus récents sommets ont été atteints au début de 2014.

Fondée en 2001 et inscrite à la cote du Nasdaq depuis 2006, Canadian Solar est l'un des plus grands fabricants de matériel d'énergie solaire et développeurs d'infrastructures solaires au monde.