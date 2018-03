L'or recule devant la réforme fiscale de Trump

L'once d'or a touché vendredi 1243,43 dollars, son plus bas depuis fin juillet.

«L'appétit pour le risque des investisseurs a grimpé en début de semaine, avec le vote du Sénat américain sur la réforme fiscale», ont jugé les analystes de UniCredit.

Des parlementaires du Sénat et de la Chambre des représentants tentent actuellement de trouver un compromis entre leur version respective de cette grande promesse de Donald Trump.

Si elle était adoptée, cette réforme devrait favoriser les grandes entreprises américaines, poussant les investisseurs à acheter des actions plutôt que des lingots.

Par ailleurs, la réforme pourrait également pousser la Réserve fédérale américaine (Fed) à relever ses taux directeurs pour empêcher l'économie de surchauffer, ce qui redonne de la valeur au dollar et aux obligations, qui sont alors privilégiées à l'or.

L'once d'argent a pour sa part atteint jeudi 15,64 dollars, à son plus bas depuis mi-juillet.

«Si rien d'extraordinaire ne se passe dans les prochaines semaines, 2017 rentrera dans les annales comme une des années les moins intéressantes pour l'argent. Le prix moyen au 5 décembre était de 17,12 dollars l'once, à peu près au même niveau de 17,14 dollars que 2016. La fourchette des échanges est d'à peine 3,35 dollars et n'a pas été aussi resserrée depuis 2005», se sont lamentés les analystes de Macquarie.

En revanche, le marché des métaux platinoïdes restait agité.

L'once de platine a reculé vendredi à 886,08 dollars, à son plus bas depuis février 2016, tandis que le palladium s'est maintenu à des prix proches de ses plus hauts de l'année.

«Avec près de 50% de hausse sur l'année, et après avoir atteint un plus haut en 17 ans, le palladium n'a plus vraiment de marge de hausse en 2018. En revanche, le platine devrait s'inscrire dans le sillage de l'or», ont commenté les analystes de Commerzbank.

Sur le London Bullion Market, l'once d'or a terminé à 1250,65 dollars vendredi au fixing du soir, contre 1275,50 dollars le vendredi précédent.

L'once d'argent a clôturé à 15,83 dollars, contre 16,42 dollars il y a sept jours.

Sur le London Platinum and Palladium Market, l'once de platine a fini à 892 dollars, contre 934 dollars sept jours plus tôt.

L'once de palladium a terminé pour sa part à 1009 dollars, contre 1016 dollars à la fin de la semaine précédente.