Taxes sur les importations: Pékin riposte à Washington

À partir de lundi 24 septembre à 00h01, le géant asiatique appliquera des droits de douane de 5% ou 10% sur une liste de quelque 5200 produits en provenance des États-Unis, a précisé le gouvernement, dans un communiqué diffusé par le ministère des Finances.

Cette mesure est destinée à «défendre le libre-échange et le multilatéralisme et à protéger les intérêts et droits légitimes» de la Chine, s'est-il justifié.

L'annonce de Pékin, attendue, répond à la décision du président américain Donald Trump de taxer à partir du 24 septembre, à hauteur de 10%, pour 200 milliards de dollars supplémentaires d'importations chinoises aux États-Unis.

Ces droits de douane seront ensuite relevés à 25% au 1er janvier, a prévenu l'hôte de la Maison-Blanche, sans écarter l'éventualité de tarifs douaniers ciblant «quelque 267 milliards de dollars d'importations supplémentaires» en cas de représailles chinoises.

Au risque de déclencher un engrenage et d'envenimer le conflit commercial entre les deux puissances: «Si les États-Unis s'obstinent à augmenter encore davantage les taux de leurs droits de douane, la Chine répliquera en fonction», a prévenu Pékin mardi dans son communiqué, assurant que ces futures mesures «seront annoncées de façon distincte».

En attendant, le pays pourrait ne pas revenir à la table des négociations destinées à trouver un compromis: cette nouvelle salve américaine «ajoute de l'incertitude» aux pourparlers, a insisté plus tôt mardi Geng Shuang, porte-parole de la diplomatie chinoise.

«De telles discussions doivent se tenir sur la base de l'équité, de l'égalité et de la bonne foi. Or, ce que les États-Unis viennent d'annoncer ne témoigne d'aucune sincérité, d'absolument aucune bonne foi», s'est-il indigné, fustigeant des droits de douane «inacceptables» pour Pékin.

Donald Trump exige de Pékin qu'il réduise de 200 milliards de dollars l'abyssal déficit commercial américain, en ouvrant davantage son marché aux produits des États-Unis, et déplore notamment des transferts technologiques supposés forcés.

Des droits punitifs adoptés en juillet et août par Washington ciblaient déjà des biens chinois représentant 50 milliards de dollars d'importations annuelles aux États-Unis.

Pékin avait alors répliqué «dent pour dent», au dollar prêt, avec ses propres tarifs douaniers sur le même montant de marchandises américaines.

Mais l'ampleur de la nouvelle salve américaine le laisse à court de munitions: la Chine a importé l'an dernier presque quatre fois moins de biens américains (130 milliards de dollars) qu'elle n'en exporte vers les États-Unis.