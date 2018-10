AEUMC: Legault n'a pas rencontré les producteurs de lait

Les producteurs dénoncent le nouvel accord qui remplacera l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), qui ouvre une brèche dans la gestion de l'offre similaire à celle qui avait été accordée dans le Partenariat transpacifique (PTP).

Ils devaient rencontrer le premier ministre sortant Philippe Couillard, mardi, pour analyser cet Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC). Or, la rencontre a été annulée, les libéraux de M. Couillard ayant été chassés du pouvoir.

Par ailleurs, l'équipe de M. Legault n'a laissé filtrer aucune information sur la teneur de sa conversation avec Mme Freeland.

En point de presse mardi, au lendemain des élections générales, M. Legault a affirmé que l'AEUMC était sa «priorité à court terme». Il n'avait pas encore parlé aux producteurs laitiers.

Le porte-parole des Producteurs de lait du Québec, François Dumontier, a dit comprendre que M. Legault a besoin de temps pour apprivoiser ses nouvelles fonctions, mais a laissé savoir que son équipe souhaitait ardemment une rencontre dans les meilleurs délais.

En point de presse, M. Legault est resté plutôt vague sur ses intentions. Il s'est bien gardé de faire siens les propos de son prédécesseur, M. Couillard, qui jurait vouloir prendre des moyens pour bloquer le nouvel accord. Ce dernier envisageait de déclarer l'Assemblée nationale non liée par l'AEUMC, et d'entamer des poursuites judiciaires.

«Je vais tout faire pour les défendre, pour les soutenir», a déclaré le premier ministre élu.

«J'ai besoin d'avoir plus d'informations avant de voir quels sont les scénarios possibles. Je vais d'abord parlé avec Mme Freeland. J'ai aussi, du côté de nos fonctionnaires, à avoir un briefing pour voir quelles sont les différentes options. Pour l'instant, on n'a pas établi quelles options seraient privilégiées», a-t-il ajouté.