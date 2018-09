Marché Goodfood agrandit ses installations québécoises

L'agrandissement, qui sera terminé et fonctionnel en 2019, permettra de soutenir des ventes dans l'est du Canada de 200 millions de dollars. Les travaux sont évalués à 4 millions de dollars. « On veut aussi investir de plus en plus en automatisation pour augmenter notre efficacité, soutient Philippe Adam, chef de la direction financière de Marché Goodfood. L'investissement en automatisation pourrait être de 5 à 10 millions dans les prochaines années. »

Le désir d'agrandissement est motivé par la croissance rapide de l'entreprise et un marché en véritable expansion où de nouveaux acteurs s'ajoutent constamment. « Environ 1,5 % des Canadiens utilisent un tel service, note Philippe Adam. C'est encore petit, mais c'était moins de 1 % l'an dernier seulement, car notre industrie est relativement récente, comparée à celles des États-Unis et de certains pays d'Europe. Mais on voit qu'un taux de pénétration de 10 % au Canada est atteignable d'ici cinq ans. »

Les ventes annualisées de Goodfood, entreprise née en 2014, sont de 110 millions cette année (annoncées en mai lors des derniers résultats financiers), en hausse d'environ 300 %. « On augmente extrêmement vite, note Philippe Adam. Or, l'agrandissement de l'usine peut prendre de 6 à 12 mois. Il faut être capable de supporter notre croissance. L'an dernier, quand on a déménagé à Saint-Laurent, on a d'ailleurs négocié avec des options sur les locaux adjacents à l'usine. »

Goodfood a des ententes similaires pour un agrandissement éventuel de ses installations de Calgary, en Alberta, où l'entreprise a inauguré en mai dernier des locaux de 45 000 pieds carrés. Avec ses deux usines, la direction de l'entreprise dit rejoindre 95 % de la population canadienne. « Dans les grandes villes de l'Ouest, comme Vancouver, Calgary et Edmonton, le taux d'adoption est très rapide, constate Philippe Adam. On voit certaines semaines de croissance qui dépassent les 10 %. »

L'entreprise estime que sa capacité de production pourra passer à 500 millions de ventes dans le pays, grâce à ses deux usines. Actuellement, l'entreprise de plus de 900 employés compte 89 000 membres et livre 1 million de repas à préparer tous les mois. Dans le dernier trimestre de 2018 seulement, qui s'est terminé le 31 mai, le nombre d'abonnés a crû de 15 000.