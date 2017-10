«Chasse aux séparatistes»: Luc Lavoie suspendu, enquête de la SQ

Depuis mardi, a indiqué la SQ à La Presse, plusieurs citoyens ont communiqué avec le corps policier pour signaler les propos tenus par M. Lavoie, qui appelé à commenter la pétition déposée au Salon bleu concernant la chasse aux écureuils, a dit en ricanant :

«On pourrait prendre nos "guns" comme les Américains "pis" on tire des écureuils. (...) En fait, moi, j'aurais aimé pouvoir chasser les séparatistes, mais ça a l'air que c'est pas possible.»

En soirée, mardi, M. Lavoie s'est excusé sur Facebook. «J'ai parlé de "faire la chasse aux séparatistes" et, dès que je l'ai dit, j'ai su que cela était offensant et odieux», a-t-il écrit.

Pour l'instant, les enquêteurs de la SQ analysent les propos prononcés par Luc Lavoie afin de déterminer s'il y a eu commission d'une infraction criminelle, a-t-on indiqué à La Presse. Les résultats de l'enquête pourraient éventuellement atterrir sur le bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Le chef d'antenne vedette de TVA, Pierre Bruneau, a déclaré mercredi matin en ondes que «dans les circonstances, la direction a pris la décision de retirer Luc Lavoie des ondes jusqu'à nouvel ordre». Plus tôt en journée, la direction avait également publié un communiqué, indiquant que «les propos tenus par l'analyste politique Luc Lavoie à l'émission La Joute sont inacceptables. Les discussions, les débats et les échanges sur [nos] ondes doivent être tenus dans le respect des différentes convictions politiques. Luc Lavoie s'est excusé à ce sujet hier et la direction estime qu'elle ne s'attendait à rien de moins de sa part».

La page publique de Luc Lavoie a été depuis désactivée sur Facebook.

Le PQ en colère

Plus tôt, mardi, le Parti québécois avait manifesté sa colère contre Luc Lavoie, et avait exigé que la direction de TVA réagisse rapidement à la déclaration qu'il a faite en ondes.

«S'il avait dit juif, noir, musulman, femme, handicapé, quelle serait la sanction [imposée par TVA] ? (...) La direction de TVA a une décision importante à prendre aujourd'hui face à la nature des propos qui ont été tenus sur son antenne et [on s'attend à ce] qu'elle donne la même réaction que si la phrase avait visé d'autres groupes», a dit en colère le chef péquiste Jean-François Lisée lors d'un point de presse à l'Assemblée nationale, mercredi matin.

Agnès Maltais, qui accompagnait son chef, était elle aussi toujours furieuse contre Luc Lavoie.

«Il y a eu un attentat au centre culturel islamique. Est-ce que ça serait acceptable qu'on dise [qu'on va] partir à la chasse aux musulmans ? Mme Marois a été victime d'un attentat, j'ai des amis, des collègues, qui ont failli mourir dans [cet] attentat, et il y a un commentateur chevronné, que je respecte, qui dit moi aussi j'aimerais partir à la chasse aux séparatistes. Je pense qu'on a le devoir de réclamer de la part de TVA une réaction à la mesure de ce qui a été dit, point final», a affirmé Mme Maltais.

Du côté de Québec solidaire, le député de Mercier, Amir Khadir, trouve «ahurissants» les propos tenus par Luc Lavoie, mais refuse toutefois à «commencer à faire de la censure et à dire à TVA ce qu'ils doivent faire.»

«Il s'est excusé, c'était le minimum à faire, j'espère qu'il est sincère. (...) On part de la bonne foi de tout le monde, mais son mauvais jugement ne s'est pas exercé uniquement qu'à cette occasion, [mardi]. On le voit souvent, il est d'une rage, d'une hargne envers le peuple québécois quand il s'agit de notre autodétermination. Il a une dent enragée contre les indépendantistes, c'est sûr», a-t-il déclaré en mêlée de presse, mercredi.