(Ottawa) Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, affirme que tout membre de son caucus impliqué dans un cas d’ingérence étrangère « paiera le prix » de ses actes.

La Presse Canadienne

M. Blanchet prend des mesures pour obtenir l’habilitation de sécurité nécessaire pour lire la version complète d’un rapport classifié du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement.

L’organisme de surveillance, composé de députés et de sénateurs, a déclaré dans un rapport public ce mois-ci que certains parlementaires participent « à moitié ou délibérément » aux efforts d’États étrangers pour s’immiscer dans la politique canadienne.

Yves-François Blanchet affirme qu’après avoir examiné le rapport, il s’occupera de gérer la situation pour tout député du Bloc qui aurait été impliqué dans un cas d’ingérence étrangère et il invite les autres chefs de partis fédéraux à faire de même.

Le Parlement d’un pays du G7 ne peut pas se permettre d’avoir des députés sous l’influence de puissances étrangères hostiles, a-t-il déclaré mardi aux journalistes.

M. Blanchet ajoute qu’il ne suivra pas la voie du chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, et de la chef du Parti vert, Elizabeth May, et ne parlera pas publiquement après avoir vu le rapport non expurgé de l’organisme de surveillance.