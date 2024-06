(Ottawa) Le ministre fédéral de l’Immigration, Marc Miller, a reproché au premier ministre François Legault de faire « des amalgames qui sont injustes et déraisonnables » lorsqu’il continue d’attribuer aux immigrants temporaires « 100 % » de la crise du logement.

Michel Saba La Presse Canadienne

« Je ne nie pas le volume, mais une exagération. […] Je pense que c’est assez de casser du sucre sur le dos des immigrants », a-t-il lâché mardi à son arrivée à la réunion du conseil des ministres.

M. Miller a affirmé croire que le premier ministre Legault « invente ses chiffres, il invente la causalité », puis il a laissé tomber – à la blague, a-t-il insisté – que « 100 % des gens qui confondent la corrélation et la causalité finissent par mourir », ce qui reprenait la proportion évoquée par M. Legault.

Dans une entrevue diffusée lundi par Radio-Canada, le premier ministre a affirmé que le Québec accueille 270 000 immigrants temporaires de plus qu’il y a deux ans et que sans eux « il n’y aurait plus de crise du logement ».

Il a déclaré qu’il n’écarte pas de tenir un référendum pour rapatrier les pouvoirs en immigration si Ottawa refuse de diminuer le nombre d’immigrants temporaires de 50 %, ce qui n’est selon lui rien de moins qu’une « urgence nationale ».

PHOTO JACQUES BOISSINOT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE François Legault

Le ministre Miller répond que bien qu’il soit « clair » que le volume d’immigrants ait un impact sur l’abordabilité et le prix des logements, ce sont loin d’être les seuls facteurs.

« Les taux d’intérêt, ce n’est pas uniquement relié, loin de là, aux immigrants. On n’est pas en train de les féliciter pour la baisse du taux d’intérêt », a-t-il donné en exemple.

Depuis la rencontre du premier ministre Legault et de son homologue fédéral Justin Trudeau, la semaine dernière, Ottawa répète que Québec a largement le contrôle sur l’immigration temporaire.

M. Trudeau a par exemple soutenu que le Québec contrôle l’admission de « la moitié » des arrivées sur une base non permanente, et que la province doit présenter son plan avant qu’Ottawa puisse fixer des cibles de réduction précises.

M. Legault, au sortir de la réunion, n’avait pas fermé la porte à baisser le nombre d’immigrants dans les programmes sous le giron provincial, mais avait semblé exprimer certaines réserves. Selon lui, il ne s’agit pas des catégories les plus préoccupantes et la balle est essentiellement dans la cour du fédéral.

« On aime ça avoir des étudiants, des jeunes qui sont qualifiés et qui restent au Québec après », a-t-il notamment mentionné.

Ottawa s’était alors engagé à verser 750 millions à Québec pour compenser l’accueil des demandeurs d’asile sur son territoire.

Le gouvernement fédéral avait aussi promis de traiter plus rapidement les dossiers des demandeurs d’asile et de favoriser leur « déplacement volontaire » vers d’autres provinces canadiennes.