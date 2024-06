Le procès du député Han Dong contre Global News et Corus aura lieu

(Ottawa) Un juge de la Cour supérieure de l’Ontario n’a trouvé aucune preuve documentée pour étayer les allégations formulées contre l’ancien député libéral Han Dong dans une série d’articles de Global News l’année dernière.

Laura Osman La Presse Canadienne

Le juge a fait ces commentaires en rejetant une demande de Corus Entertainment visant à rejeter le procès de M. Dong contre l’agence de presse, affirmant qu’il était dans l’intérêt public d’entendre l’affaire.

« La question des communications de M. Dong avec les Chinois est digne de la liberté d’expression d’un système judiciaire transparent », a déclaré le juge Paul Perell dans son jugement mercredi.

L’article de Global News du début de l’année dernière citait des sources non identifiées et suggérait que Han Dong avait conseillé en privé à un haut diplomate chinois de ne pas libérer Michael Spavor et Michael Kovrig, des Canadiens détenus arbitrairement en Chine.

En conséquence de cette histoire, la réputation et la vie politique de M. Dong ont été détruites, a déclaré M. Perell dans son jugement.

Han Dong a quitté le caucus libéral en mars 2023 pour devenir indépendant, affirmant qu’il cherchait à blanchir son nom après l’émergence de ces allégations et d’autres liées à l’ingérence étrangère.

Il a nié les allégations portées contre lui et a intenté une action en justice contre Global News, sa société mère Corus et plusieurs journalistes quelques semaines seulement après la parution de l’article.

« Bien que nous soyons déçus par la décision, nous sommes encouragés par la reconnaissance de l’ingérence d’un gouvernement étranger comme une question d’intérêt public dans la décision du juge Perell », a déclaré Corus dans un communiqué jeudi.

« Comme l’affaire est toujours devant les tribunaux, nous ne ferons pas de commentaires supplémentaires pour le moment. »

La décision de mercredi a exprimé des inquiétudes concernant le manque de documentation pour étayer l’enquête derrière le reportage.

« Les accusés n’ont aucune corroboration tangible ou documentée des informations provenant de sources confidentielles sur la conversation entre M. Dong et le consul général chinois », indique le jugement.

M. Perell a découvert que le journaliste qui a écrit l’article n’avait pas vu la transcription de la conversation entre Han Dong et le diplomate et n’avait pas conservé toutes les notes utilisées dans le cadre du processus de reportage.

La décision indique que les notes que le journaliste a conservées, sur la base de conversations avec des sources, ne contiennent aucune référence au fait que Han Dong aurait conseillé à un diplomate chinois de « retarder » ou « reporter » la libération des deux Michael.

Les sources ont obtenu leurs informations grâce à « un degré indéterminé d’hérésie », a ajouté le juge.

Il a ordonné à Corus de rembourser à Han Dong ses frais juridiques, arguant que la demande de Corus de rejeter le procès ressemblait à un abus de procédure judiciaire.

Dans un communiqué publié jeudi, Han Dong a déclaré que Global News devrait s’excuser et retirer ses informations.

« Jusqu’à ce qu’ils le fassent, je me battrai pour blanchir mon nom devant les tribunaux », a-t-il écrit.

L’article faisait partie d’une série de reportages sur l’ingérence étrangère qui s’est transformée en une controverse politique majeure. En réponse, le gouvernement a nommé l’ancien gouverneur général David Johnston comme rapporteur spécial chargé d’enquêter sur les allégations d’ingérence étrangère.

Le juge a noté que M. Johnston avait conclu que les reportages de Global sur la question étaient « faux ».

Une enquête fédérale ultérieure, en cours, sur l’ingérence étrangère dans les élections canadiennes a également recueilli des preuves de l’appel entre Han Dong et le diplomate chinois, mais la commission n’a publié aucune constatation ou conclusion sur ce qui s’est passé.