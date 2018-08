Doug Ford demande aux militants conservateurs de se rallier à Andrew Scheer

M. Ford s'est adressé aux milliers de délégués venant de partout au pays pour participer au congrès des conservateurs fédéraux.

Il s'est entre autres vanté de la victoire conservatrice en Ontario, qui, selon lui, pourrait se répéter sur le plan national en 2019 si le parti demeurait uni derrière son chef.

«Mes amis, ce ne sera pas facile, a reconnu M. Ford. Cela exigera des efforts et de la discipline. Et surtout, on doit rester debout. On doit se tenir aux côtés de notre leader.»