Le Québécois condamné à quatre ans de prison à Cuba poursuit Sunwing

Selon le couple, les guides n'ont fourni que quelques explications sur la conduite du bateau à la vingtaine de touristes présents, sans leur donner de démonstration ou leur faire passer un test d'aptitude. Ils se sont montrés rassurants sur le niveau de sécurité des bateaux et sur la facilité à les manier. Une vingtaine de mètres après avoir quitté le quai, Toufik Benhamiche a perdu la maîtrise de son embarcation, qui s'est emballée et a percuté un autre bateau. Sa famille a été éjectée. Une touriste ontarienne qui se trouvait dans l'autre embarcation, Jennifer Ann Marie Innis, a été blessée mortellement.

Ce jour-là, l'homme de 47 ans, ingénieur pour la Ville de Laval, terminait un séjour d'une semaine à Cayo Coco avec sa femme et leurs filles de 5 et 7 ans. Ils avaient acheté, auprès d'un sous-traitant cubain de Sunwing, Gaviota Tours, une journée d'excursion qui comprenait une balade en hors-bord.

Dans une poursuite déposée le 7 mai au palais de justice de Joliette, le résidant de Mascouche et sa conjointe, Kahina Bensaadi, réclament quelque 340 000 $ en dommages à l'entreprise de qui ils ont acheté un voyage à Cuba en juillet 2017 et dont un sous-traitant leur a vendu une excursion en bateau qui a viré au cauchemar.

Et voilà qu'il décide, à distance et alors qu'il est toujours dans l'incertitude, de poursuivre Sunwing. Pourquoi maintenant ?

M. Benhamiche a porté la décision en appel devant la Cour suprême, plus haut tribunal du pays. La cause a été entendue à la fin du mois d'avril. Il attend la décision. « C'est ma dernière chance », confirme l'homme qui, depuis son arrestation, loue des chambres dans des maisons privées.

« Nos représentants à destination de Cuba ont fourni de l'assistance de manière continue, ainsi qu'un soutien pratique aux deux familles touchées par l'incident nautique tragique du 7 juillet 2017. L'accident mortel a eu lieu durant une excursion en bateau faisant partie d'une visite de l'île comprenant un safari en jeep et une balade en bateau intitulée Jeep On. Toutes les excursions qui sont offertes par le voyagiste à Cuba sont réservées auprès de Gaviota Tours, qui s'occupe de nos services au sol sur l'île. Dès que nos représentants ont été informés de l'incident, nous avons immédiatement arrêté de vendre ce produit, en plus de rembourser l'intégralité des passagers ayant réservé l'excursion pour toute période ultérieure, en attendant une enquête approfondie ayant pour but d'évaluer les circonstances dans lesquelles cet événement s'est produit. L'excursion n'a été offerte à nouveau qu'après un audit de sécurité mené par nos représentants à destination. »