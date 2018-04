Attaque à Toronto: mobilisation discrète mais efficace de la communauté coréenne

Le consulat de la Corée du Sud a révélé mardi que deux de ses ressortissants avaient perdu la vie dans l'attaque au camion-bélier perpétrée dans le nord de la ville. Le chef cuisinier Chul Min Kang, qui a grandi à Séoul, a lui aussi été happé mortellement. D'autres personnes issues de cette communauté seraient aussi blessées.

Selon Daniel Lee, président de l'Association culturelle coréenne du Canada dans la Ville Reine, l'aide aux victimes et à leur famille s'est organisée dès les premières heures suivant la tragédie.

Des énergies ont été consacrées à fournir de l'aide aux proches des victimes, notamment grâce à un service de soutien psychologique, mais également à créer des liens avec les familles qui se trouvent toujours en Corée du Sud. Entre autres initiatives, une collecte de fonds a été organisée pour financer le rapatriement des corps vers l'Asie. Et Daniel Lee est allé accueillir personnellement les familles endeuillées à l'aéroport hier.

« Nous voulons aider les gens tout en respectant de notre mieux leur intimité dans ces moments difficiles, a dit M. Lee en entrevue avec La Presse. Des bénévoles leur serviront de traducteurs et les aideront dans leurs déplacements à Toronto. Nous voulons nous assurer qu'ils ne manquent de rien. »

« Ma fille étudie en Angleterre, alors je ne peux qu'imaginer le cauchemar de ces parents de voir quelque chose d'aussi terrible arriver à leur enfant à l'étranger. »

LES AÎNÉS EN ACTION

Selon M. Lee, ce sont les aînés de la communauté qui ont été les premiers à lancer un appel à la mobilisation de leurs compatriotes. Encore hier après-midi, M. Lee devait rencontrer ces « leaders » pour planifier la suite des choses, non seulement cette semaine, mais au cours des semaines à venir.

« En ce temps de crise, tout le monde se sent interpellé et sait qu'il peut en faire un peu plus pour les autres. » - Daniel Lee

L'Association culturelle coréenne du Canada recense quelque 120 000 membres à Toronto seulement. Le secteur visé par l'attaque de lundi est d'ailleurs l'une des deux « Korean towns » de Toronto - l'autre étant au centre-ville. Malgré la barrière de la langue, Daniel Lee estime que la diaspora coréenne est l'une des mieux intégrées parmi les communautés culturelles de la Ville Reine. Il ne voit d'ailleurs pas de lien entre l'attaque et la forte concentration de Coréens dans le quartier.

Une veillée aux chandelles publique, « symbole d'unité et de paix », sera organisée demain, et sera suivie dimanche par une cérémonie religieuse où seront invités des membres de toutes les confessions.