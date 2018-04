Violences lors d'un rassemblement politique français à Montréal

Une quinzaine de membres du comité montréalais du parti La République en Marche, du président Macron, étaient réunis au sous-sol du restaurant La Petite Marche, rue Saint-Denis, quand autant d'individus cagoulés sont entrés dans l'établissement, peu après 18h30.

«On a entendu plusieurs personnes qui descendaient les marches en chantant "bonne fête Manu"», a raconté à La Presse Claire De Muns Dartevelle, coanimatrice du comité qui a assisté à la scène, précisant que certains des individus s'exprimaient avec un accent français et d'autres avec un accent québécois.

Emmanuel Macron a remporté il y a un peu moins d'un an l'élection présidentielle française, dont le premier tour s'est tenu en avril 2017.

Les trouble-fêtes ont d'abord lancé des serpentins et autres confettis avant de commencer à casser des verres et à pulvériser du gaz-poivre, y compris dans d'autres sections du restaurant où se trouvaient des familles avec des enfants, laissant derrière eux des tracts sur lesquels était écrit «En soutien avec les cheminot-es, les étudiant-es et les paysan-nes en lutte, délogeons Macron!»

Un membre du groupe ciblé qui avait entrepris de poursuivre les assaillants pour les prendre en photo ou les filmer a été frappé avec une chaise, le laissant avec des côtes cassées et un traumatisme crânien.

À leur arrivée sur les lieux, les policiers ont trouvé deux hommes de 36 et 57 ans souffrant de blessures et qui ont porté plainte pour voies de fait, a indiqué à La Presse le porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Jean-Pierre Brabant.

Les enquêteurs de la section des crimes haineux, qui ont été chargés de l'enquête, ont pris possession des enregistrements des caméras de surveillance de l'établissement pour tenter d'identifier les agresseurs.

Condamnation unanime

«Je condamne avec la plus grande fermeté cette agression intolérable», a déclaré dans un communiqué émis ce vendredi le délégué général du parti présidentiel français, Christophe Castaner.

«La République En Marche appelle, en cette période de revendications sociales, à la tenue d'un dialogue apaisé, respectueux des convictions individuelles», conclut le communiqué.

Condamnant lui aussi les événements, le député des Français d'Amérique du Nord, Roland Lescure, s'est dit lors d'un entretien téléphonique avec La Presse «particulièrement choqué que ça se passe à Montréal, une ville qui est plutôt un symbole de tolérance et d'ouverture sur le monde que l'inverse».

«Je suis assez mécontent que les débats français s'exportent de cette manière, surtout dans une ville qui n'est pas comme ça», a-t-il ajouté, attribuant l'assaut à «une bande d'illuminés».