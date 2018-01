Un sexagénaire disparu à Montréal

Un homme de 60 ans, possiblement confus et désorienté, manque à l'appel depuis jeudi dernier. Le Service de police de la Ville de Montréal demande l'aide de la population pour le retrouver.

Carol Belley, un résidant de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, a quitté son domicile jeudi matin, le 18 janvier dernier, pour se rendre chez le médecin. L'homme de 60 ans ne s'est toutefois pas présenté à son rendez-vous et n'a pas été revu depuis.

M. Belley souffre de problèmes de santé mentale et n'avait pas ses médicaments avec lui. Il pourrait donc être confus et désorienté. Ses proches sont inquiets pour sa santé et sa sécurité.

Le sexagénaire a les cheveux gris et les yeux pairs. Il mesure 1,80 m (5'11'') et pèse 81,5 kg (180 lb). Au moment de sa disparition, M. Belley portait une tuque brune en fourrure, un manteau noir de marque Canada Goose avec un capuchon, des jeans bleus foncés et des bottes noires. Il se déplace en transport en commun.

Toute personne ayant de l'information à transmettre concernant cette disparition peut le faire en composant le 911, peut contacter son service de police local, Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou via le site internet du SPVM (https://www.infocrimemontreal.ca/faire-un-signalement).