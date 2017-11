Un cadavre découvert près d'un cours d'eau à Québec

Le service d'identité judiciaire et les enquêteurs des crimes graves du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) se sont rendus sur les lieux en soirée et la police n'écarte aucune hypothèse pour l'instant relativement aux causes du décès.

C'est un citoyen qui a contacté la centrale 911 après avoir fait la macabre découverte vers 17 h 20.

Le SPVQ n'était pas en mesure de dire, samedi soir, si le corps portait des marques de violence.

L'enquête se poursuit.