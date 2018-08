Condamnés, mais libres comme l'air en raison d'inconduites à la GRC

Un pistolet lancé d'un véhicule de patrouille à un autre, une participation à un triathlon sous une fausse identité pendant un congé d'invalidité et des mensonges à répétition après avoir fait ses emplettes avec un véhicule de service : les dossiers disciplinaires peu reluisants de policiers de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et le retard à les divulguer ont permis à deux condamnés de s'en sortir à bon compte plus tôt cet été, a appris La Presse.