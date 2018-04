Bissonnette s'intéressait à Marc Lépine et Dylann Roof

(Québec) Alexandre Bissonnette avait un intérêt marqué pour le suprémaciste blanc Dylann Roof, qui a abattu neuf Noirs dans une église américaine. Juste avant de tuer six musulmans à Québec, en l'espace d'un mois, Bissonnette a consulté à 201 reprises des sites contenant une référence à Roof.

Le tueur de la grande mosquée de Québec a aussi consulté sur YouTube, quelques jours avant de passer à l'acte, un montage du film Polytechnique. Le montage regroupe les scènes où l'on voit Marc Lépine abattre des étudiantes. Il s'est aussi intéressé à la fusillade de Columbine indique la preuve informatique.

Ces révélations ont été faites vendredi par le procureur de la Couronne devant la Cour supérieure. Me Thomas Jacques tente d'empêcher la diffusion des vidéos de la tuerie du 29 janvier 2017.

La Couronne estime que la diffusion par les médias de ces images risque de nourrir le radicalisme, de donner naissance à des imitateurs («copy-cat») d'Alexandre Bissonnette et de créer un traumatisme chez les survivants de l'attentat.

«Que M. Bissonnette se soit nourri d'images de tueries confirme l'impact d'images comme celles-là pour des jeunes vulnérables. Ne nourrissons pas l'imaginaire avec des images qui font dire "on va faire comme lui" ou "ça devient notre héros"», a fait valoir Cécile Rousseau, une psychiatre experte qui a témoigné pour la Couronne.

Plusieurs caméras à l'intérieur et à l'extérieur de la mosquée ont capté la tuerie du 29 janvier 2017. Un consortium de médias tente de convaincre le tribunal que leur diffusion est d'intérêt public.

Le procureur de la Couronne veut déposer en preuve ces images pour les représentations sur sentence la semaine prochaine. Alexandre Bissonnette a plaidé coupable la semaine dernière à six chefs de meurtre au premier degré et à six chefs de tentative de meurtre. Il est passible de la prison à vie sans possibilité de libération avant 150 ans.

Normalement, un élément soumis en preuve peut être repris dans les médias. Mais la Couronne estime que les images de la tuerie sont trop dommageables pour l'être. Elle a fait témoigner deux experts et un témoin vendredi.

«Jusqu'au tiers des tueries de masse seraient liées à un effet d'entraînement», selon le criminologue de l'Université Laval, Stéphane Leman-Langlois.

«Les tireurs s'informent sur le nombre de morts, le mode opératoire, certains veulent savoir si les meurtriers sont devenus célèbres, donc vont tenter de battre le record du nombre de victimes. Ça inspire beaucoup», ajoute M. Leman-Langlois.

«Comme une deuxième mort»

Les familles des victimes s'opposent aussi vivement à la diffusion de ces images, a dit au tribunal le président du Centre culturel islamique de Québec (CCIQ), Boufeldja Benabdallah.

«Quand on a appris que les médias voulaient diffuser les images, c'était la consternation. Les épouses pleuraient et nous-mêmes, a raconté M. Benabdallah. On s'est dit: nous allons revivre les atrocités du 29 janvier 2017. C'est comme une deuxième mort.»