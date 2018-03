Cavale: Ugo Fredette plaide coupable à quatre chefs d'accusation

Ugo Fredette, à l'origine du déclenchement de la plus longue alerte AMBER de l'histoire du Québec en septembre dernier, a plaidé coupable à une série d'accusations commises en Ontario, aujourd'hui au palais de justice de Saint-Jérôme.

L'homme de 42 est déjà accusé du meurtre de sa conjointe et de celui d'un citoyen qui aurait croisé sa route lors de sa cavale de plus de 24 heures ayant pris fin près de Renfrew.

Ugo Fredette a plaidé coupable à quatre chefs d'accusation en Ontario, reliées à cette histoire qui a secoué tout le Québec, pour conduite dangereuse, d'avoir provoqué une poursuite policière, de possession d'un véhicule volé et d'avoir résisté à son arrestation.

L'homme, qui est déjà en détention préventive, a aussitôt écopé de trois mois de prison. Il lui ait aussi interdit de conduire un véhicule à moteur pour une période de deux ans.

En novembre, son avocat, Me Pierre Gauthier, indiquait que son client pourrait plaider coupable à l'ensemble de ces chefs.

Ugo Fredette a été arrêté le 15 septembre au terme d'une longue poursuite policière. Il se trouvait en compagnie d'un enfant de six ans, retrouvé sain et sauf au moment de l'arrestation. Pendant sa cavale, il s'est déplacé de Saint-Eustache à Lachute, vers Rouyn-Noranda puis Maniwaki et enfin, Renfrew en Ontario.

L'homme est accusé du meurtre prémédité de sa conjointe, Véronique Barbe, et du meurtre non prémédité d'Yvon Lacasse, 71 ans, dont le corps a été découvert cinq jours après l'arrestation. Il doit revenir en cour le 13 août prochain pour subir son enquête préliminaire dans ces dossiers.